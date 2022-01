Sportliches Highlight ruft: Leipziger Firmenlauf zurück am Cottaweg

Leipzig. Veranstalter lockt Laufwillige auf die Straßen der Messestadt: Nach dem Motto „Tradition verpflichtet“ soll der Leipziger Firmenlauf wieder auf dem gewohnten Terrain am Cottaweg stattfinden. Das Event ist wieder als Eintagesveranstaltung am 22. Juni 2022 geplant – so wie zuletzt 2019. Damals liefen beim beliebten Massenevent mehr als 19.000 Starter von mehr als 1000 Unternehmen auf. Ohne Corona. Live und in Farbe.

Anzeige