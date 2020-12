Sportmediziner Andreas Nieß fordert: Experten müssen DFL-Hygienekonzept kontrollieren

Angesichts der wachsenden Zahl an Corona-Fällen in der Bundesliga fordert der Sportmediziner Andreas Nieß, dass externe Experten das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) durchführen und kontrollieren sollen. "Das Umsetzen eines Konzepts ist das eine, aber es ergeben sich in der Gemengelage Spitzensport und Pandemie doch auch etwas kniffligere Fragen, die es zeitnah und korrekt zu lösen gilt", sagte der Professor am Universitätsklinikum Tübingen dem ARD-Portal sportschau.de am Dienstag. In der laufenden Spielzeit gab es mehr als 30 Corona-Fälle in Liga eins. Allein die TSG 1899 Hoffenheim meldete seit Oktober neun positiv getestete Spieler.

