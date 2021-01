Sportmediziner Fritz Sörgel über die Austragung von Olympia, Impfungen und Risiken für Athleten

Fritz Sörgel (70): Aus heutiger Sicht ist es ein Pokerspiel. Man hofft bis zum Schluss, dass es funktioniert. Die Entscheidung muss – wie letztes Jahr – um den 20. März herum fallen. Dann wird es jedoch nicht die Daten geben, die das IOC und die japanischen Organisatoren in die Lage versetzen, diese Entscheidung mit Sicherheit zu treffen. Die Absage oder eine erneute Verschiebung muss man also einkalkulieren. Man muss auch bedenken, dass 80 Prozent der Japaner für eine Absage oder Verschiebung sind. Wir sehen bei der Handball-WM, die ein interessantes Experiment mit Blick auf die Olympischen Spiele darstellt, wie schwierig die Situation ist: Dort müssen ganze Mannschaften abreisen. Ob das der Akzeptanz der Olympischen Spiele zuträglich ist, ist eine andere Frage.

Rein theoretisch könnte man sagen, dass alle Sportler geimpft werden müssen. Nur gilt auch dort: Wir wissen nicht, ob der Impfstoff die Infektion eines anderen verhindert. Deswegen lässt sich auch da nicht alles vorhersagen. Klar ist: Es wird ein großes Durcheinander geben. Wer ist geimpft? Wer nicht? Welche Länder zwingen ihre Sportler zur Impfung? Die autoritär geführten Länder werden das nämlich tun, bei uns in Deutschland wird man das nicht so leicht durchsetzen können. Es wird viel von der Impfbereitschaft der Olympioniken abhängen.

Kaul, Schwanitz, Kämna & Co: So denken Deutschlands Top-Sportler über Olympia in Tokio

Normalerweise sind bei Olympischen Spielen elftausend Sportler in ganz besonderer Stimmung vor Ort, genau das will man doch bei den Spielen. Wie man da die Abstandsregeln einhalten soll, ist mir schleierhaft. Nach einer gewissen Zeit lässt die Disziplin nach. Und wenn ich jetzt Tausende Sportler im olympischen Dorf versammeln muss, das ja eben nicht auf Distanz gebaut ist, sondern zur Förderung der Gemeinschaft, wird das organisatorisch nicht einfach. Ich gehe davon aus, dass vielleicht die Hälfte der Wettkämpfe ordentlich zu Ende geführt werden kann. Es ist nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, es ist einer der Disziplin in der Pandemie.

Manch Sportfan hofft noch auf die Reise nach Tokio. Ist ein Szenario mit Zuschauern überhaupt möglich?

Ein Beispiel: Mein Lieblingsverein, der 1. FC Nürnberg, durfte im September zwei Spiele mit Publikum austragen, maximal 10% des Fassungsvermögens von 50000 waren zugelassen, 6500 kamen. Machbar ist das also. Im Stadion kann die Verteilung geregelt werden. Nur als es danach nach Hause ging, waren wieder alle in Gruppen unterwegs. Und man kann ein Bundesliga-Stadion auch nicht mit einem Wettbewerb bei den Olympischen Spielen vergleichen, wo Menschen aus verschiedenen Ländern in Feierstimmung zusammenkommen. Dem Problem des Superspreaders kann man also weder als Zuschauer noch als Sportler entgehen.