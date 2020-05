Sportminister Dowden kündigt Fortsetzung der Premier League an: "Der Fußball kommt zurück"

Premier-League-Geschäftsführer Richard Masters begrüßte die Entscheidung der Regierung. Gespielt werden solle voraussichtlich vom 17. Juni an, sagte er laut einer Mitteilung. Bis dahin sei aber noch viel Arbeit zu tun, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. „ Wenn alles gut geht, sind wir begeistert, die Saison 2019/20 schon in zwei Wochen wieder aufzunehmen “, so Masters.

Alle Spiele im TV zu sehen

Die Premier League hatte bereits am Donnerstag Pläne veröffentlich, nach denen ein Neustart der Saison in England mit zwei Nachholspielen realisiert werden soll. Den Beginn machen demzufolge die Spiele Manchester City gegen den FC Arsenal und Aston Villa gegen Sheffield United als erste Partien in der seit dem 9. März unterbrochenen Meisterschaft. Am darauf folgenden Wochenende, beginnend ab Freitag, wird dann erste komplette Spieltag absolviert werden - mit neuen Anstoßzeiten. So werden die Spiele zukünftig am Freitag um 21 Uhr, am Samstag um 13.30 Uhr, 16 Uhr, 18.30 Uhr und 21 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr, 15 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr sowie montags um 21 Uhr angepfiffen. Unter der Woche sollen Spiele dienstags, mittwochs und donnerstags um jeweils 19 Uhr und 21 Uhr stattfinden. Zudem sollen alle Spiele, gegen der englischen Tradition, im (Pay-) TV zu sehen sein.