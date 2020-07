Sportministerkonferenz plant bundesweit Rückkehr von Zuschauern in die Stadien: Gegen "Flickenteppich"

Die Sportministerkonferenz (SMK) hat sich für bundesweite Regelungen für Sportwettkämpfe in der Corona-Krise ausgesprochen. „Für die sportlichen Wettbewerbe müssen wir von der föderalen wieder auf die nationale Entscheidungsebene zurückkehren“, sagte die SMK-Vorsitzende, Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann, laut Mitteilung vom Donnerstag. „Mit einem Flickenteppich an Regelungen und Kleinstaaterei lässt sich ein geordneter Ligabetrieb nicht wieder aufnehmen.“ Die Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebs solle bundesweit harmonisiert werden. Dies gilt, soweit das Infektionsgeschehen dies zulässt, auch für die Wiederzulassung von Zuschauern. Für die Bundesliga und die 2. Liga arbeitet die Deutsche Fußball Liga mit dem Gesundheitsministerium bereits an entsprechenden Konzepten.