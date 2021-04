Sportpolitikerin Freitag: Entgleisung von DFB-Boss Keller "nicht entschuldbar"

Dagmar Freitag, die langjährige Sportausschuss-Vorsitzende im Deutschen Bundestag, hat den Nazi-Vergleich von DFB-Präsident Fritz Keller als "nicht hinnehmbar" bezeichnet. "Unabhängig davon, dass ich den Kontext nicht kenne, in dem die wohl unbestrittene Äußerung von DFB-Präsident Keller gefallen ist: Vergleiche mit einem der furchtbarsten Richter der Nazi-Zeit sind nicht entschuldbar", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Keller hatte seinen Vizepräsidenten Rainer Koch Medienberichten zufolge mit Nazi-Blutrichter Roland Freisler verglichen.

Keller hatte sich sofort entschuldigt . Dies berichteten bild.de und der Spiegel am Montag übereinstimmend über den 64 Jahre alten Freiburger. Der Deutsche Fußball-Bund äußerte sich nicht zu Einzelheiten, bestätigte aber eine Entschuldigung von Keller. Der DFB-Präsident schloss einen Rücktritt aus . "Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich werde die Aufräumarbeiten, für die ich zum DFB geholt und mit 100 Prozent der Stimmen auf dem Bundestag gewählt wurde, zu Ende führen", sagte Keller der Bild-Zeitung am Dienstag.

Auch der Süddeutsche Fußball-Verband (SFV) – dessen Präsident Rainer Koch ist – äußerte sich zu dem Vorfall: Mit "Entsetzen und völligem Unverständnis" habe das Präsidium auf die verbale Entgleisung von DFB-Präsident Fritz Keller reagiert. Kellers Äußerung gegenüber DFB-Vizepräsident und SFV-Präsident Rainer Koch sei "völlig inakzeptabel", teilte der SFV in einem am Dienstag veröffentlichen Statement mit. Von Koch war es nicht unterschrieben. "Unser Präsident Dr. Rainer Koch verdient Respekt und wir wissen, dass er sich in den Dienst der Sache stellt, um den Amateurfußball zu sichern", hieß es in der Mitteilung des SFV. "Gerade als langjähriger Vorsitzender Richter ist es völlig abwegig, ihn auch nur ansatzweise in die Nähe des höchsten Repräsentanten der unsäglichen und menschenverachtenden Willkürjustiz des Dritten Reiches zu rücken."