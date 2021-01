Sportpolitisches Dauerthema: Wann kommt die Sporthalle für den Leipziger Westen?

Leipzig. Seit der Eingemeindung mehrerer einst selbstständiger Gemeinden nach Leipzig um das Jahr 2000 herum gibt es Überlegungen zum Bau einer Sporthalle am westlichen Stadtrand. Doch hochgezogen wurde der Dreifeld-Traum bis heute nicht. Und dies, obwohl das Sportdezernat im Rathaus im Jahr 2015 in einer Analyse zu dem Ergebnis kam, dass der Leipziger Westen neue Sportstätten am nötigsten hat. Schließlich wurde der Neubau auch im kommunalen Sportprogramm 2016 bis 2024 verankert. Im Mai 2017 fand die erste Anlaufberatung zu den Bauüberlegungen statt, im Dezember desselben Jahres wurde eine Machbarkeitsstudie positiv abgeschlossen. Die auserkorene Fläche: ein Areal an der Leipziger Straße/Schönauer Landstraße im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg. Und im Mai 2019 votierte der Stadtrat für das Projekt. Doch seither ist’s ruhig geworden um den Dauerbrenner. Anzeige

„Zusagen wurden oft nicht eingehalten“

Einer ist deshalb sauer: Jens Thiele, ehemaliger Vorsitzender des inzwischen aufgelösten Vereins zur Förderung des Sports in Leipzig-Rückmarsdorf, der das Thema immer wieder in die lokalpolitische Debatte einbrachte. Training und Spiele in weit entfernten und obendrein baulich nur schwer zumutbaren Sporthallen, lange Anfahrtswege für Eltern und Kinder, dadurch kaum Entwicklungsperspektiven für den Stadtteilsport – all dies kennen Thiele und seine Familie, die bei der Handball-Sportgemeinschaft Rückmarsdorf (HSG) aktiv sind, seit Langem. Es gehört viel Energie dazu, gegen diesen Dauer-Frust zu bestehen.

Gut drei Jahre ist es her, dass die Fläche in Böhlitz-Ehrenberg als bebauungsfähig eingestuft wurde. Bisher ist ein Fahrradweg das einzige realisierte Teilstück. Dass seit der ersten Beratung bis zu diesem Schritt so viel Zeit vergangen ist, wird im Sportamt nicht als außergewöhnlicher Zeitverzug gewertet. Dessen zum Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Leiterin Kerstin Kirmes spricht von Absprachen innerhalb der Stadtverwaltung, die sich bei diesem Projekt über viele Ämter erstreckten. Um zu einem „sauberen Ergebnis“ zu kommen, sei vielfach Koordinierung vonnöten. Hierbei stehe sie auch mit dem Ortschaftsrat von Böhlitz-Ehrenberg „in verlässlichem Austausch“. Amtsleiterin Kirmes erwähnt zudem die kleinteilige Finanzmittelbeschaffung im Stadthaushalt, da der Sporthallenbau keine Pflichtaufgabe, sondern eine freiwillige kommunale Aufgabe darstelle.

Der frühere Fördervereinschef Thiele sieht in dem Vorhaben „Sporthalle für den Leipziger Westen“ ein Beispiel dafür, dass kommunale Randgebiete im politischen Prozess erheblich mehr Aufwand betreiben müssten, „da sie nicht über eine so große Außenwirkung verfügen“. Er selbst musste als langjähriger Begleiter des Projekts schon mehrfach miterleben, dass „Zusagen seitens der Politik nicht eingehalten wurden“ und Zuständigkeiten wechselten. Die (Ball-)Sportbegeisterten aus Rückmarsdorf, Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen, Miltitz und Leutzsch würden leider nur allzu oft auf „später“ vertröstet.

CDU-Politiker übt sich in Zurückhaltung

Zu allem Überfluss wurden in diesem Frühjahr – pandemiebedingt – die zugesicherten Zuschüsse aus der Kasse des Freistaates Sachsen fürs Erste eingefroren. Ob das faktisch und zu diesem Zeitpunkt ein Rückschlag für den Bau bedeutet, kann gerade niemand sagen. Vom Stand der Planung her kann noch kein Fördermittelantrag gestellt werden. Wegen seines Fehlens habe es bis jetzt noch gar keine Zusagen für Landesgelder gegeben, erläutert der sportpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Wolf-Dietrich Rost. Die Stadt plane aber, 2021 an ihrem Antrag festzuhalten. Dann steht das Thema Sportfördermittel aus Dresden wieder auf der Agenda.

Wie schnell Unterstützung kommen kann, zeigt sich am Beispiel der Sporthalle für die Oberschule Taucha, die nun doch mehrere Millionen Euro und damit Wasser unter den Kiel bekommt. CDU-Politiker Rost übt sich in Bezug auf die Böhlitz-Ehrenberger Halle in Zurückhaltung. Aufgrund vieler Unwägbarkeiten, insbesondere wegen der Corona-Pandemie, wage er aus heutiger Sicht keine Prognose, ob dieses Projekt denn im Landeshaushalt 2021/22 Berücksichtigung findet. Der Landespolitiker verweist auf andere Projekte in Leipzig, etwa die Alfred-Kästner-Schule und einen Kunstrasenplatz in Lindenau, die Förderungen in Millionenhöhe erhalten hätten, dazu auf die erheblichen Fördermittel des Landes, 100 Millionen Euro, für Investitionen ins Klinikum St. Georg. Hier komme Geld auch in den äußeren Stadtteilen an.