Sportpsychologe analysiert: Das steckt hinter dem Rückstands-Problem des DFB-Teams

Versuchen Sie mal, die drei Beteiligten des letzten Führungstreffers der deutschen Nationalmannschaft bei einem Turnier zu erraten. Gar nicht so einfach – denn es ist schon fast fünf Jahre her. Am 2. Juli 2016 setzte sich Mario Gomez im EM-Viertelfinale gegen Italien an der Außenlinie durch, passte den Ball zu Jonas Hector, der in der Mitte Mesut Özil zum 1:0 bediente. Sie erinnern sich?

Seitdem hat das DFB-Team ein Rückstandproblem. Zuletzt am Mittwochabend gegen Ungarn. "Erst geraten wir 0:1 in Rückstand, laufen hinterher. Dann kriegen wir postwendend nach dem 1:1 das 1:2 und laufen wieder hinterher", schimpfte Kapitän Manuel Neuer. Adam Szalai traf zur Führung, nach dem Ausgleich durch Kai Havertz fiel vom Anstoß weg das 1:2 durch Andras Schäfer. Hinterherlaufen wird mittlerweile zum deutschen Dauerzustand bei Turnieren. Unglaublich – in den vergangenen sieben Spielen gab es keinen Führungstreffer mehr.