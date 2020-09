Er betreute auch die Recken: Bei Sportpsychologe Heinz Wübbena gewinnt das Team

Der Kapitän der Nationalmannschaft spielt in Polen in der stärksten Liga der Welt. Seine körperlichen Grenzen kennt er wie kein anderer. Aber wo liegt sein mentales Limit? Und wie erreicht man auch psychisch das Maximum? Fragen, die den jungen Familienvater seit langen Jahren umtreiben. Fragen, die er mit dem Sportpsychologen Heinz Wübbena ausgiebig besprochen hat.

Wenn der Druck am größten wirkt, behält Lukas Kampa die fokussierte Ruhe. Deutschlands bester Volleyballer liebt diese besondere Spannung, wenn der Körper funktioniert, der Blick in den Tunnel geht, jeder Fehler die Entscheidung bedeuten kann und das Adrenalin durch die Muskeln zuckt. Mit seinen 33 Jahren hat er alles erlebt. Glorreiche Triumphe und bittere Niederlagen.

„Im Erfolg ist immer die Rede von der tollen Teamchemie. Aber was versteht man darunter, wie definiert man Teamchemie?“, fragt der Ausnahmeathlet. Sportpsychologen sind fester Bestandteil von Spitzensportlern. Kein Belächeln oder gar Ablehnung. Längst ist die große Wirkung wissenschaftlich bewiesen. Ein großes Manko aber blieb.

"Mir fehlte der strukturierte Ansatz“

Die Sportpsychologie nimmt im Regelfall den Einzelsportler in den Fokus als Bestandteil des großen Ganzen – nicht das gesamte Team. „Wenn es ins Teamcoaching geht, wird es beliebig. Klettergarten, Kanutouren, Adrenalinerlebnisse als teambildendende Maßnahmen“, sagt Wübbena. „Das weist kaum nachhaltige Effekte auf. Mir fehlte dabei der strukturierte Ansatz.“

Der frühere Vizepräsident des Volleyballverbandes Wübbena, selber Trainer in der Oberliga und als Teampsychologe bei der Nationalmannschaft, verschrieb sich dem Thema und entwickelte neue Theorien in der Stärkung des gesamten Mannschaftsgefüges. Eng an seiner Seite: Lukas Kampa. „Ich habe dieses System von der Anwenderseite kennengelernt. Den Ansatz fand ich gleich spannend.“

Zwei Jahre betreut er die Recken

Verfeinert hat der Sportpsychologe aus Winsen (Aller) das System bei den Recken. Zwei Jahre begleitete Wübbena die Profihandballer bei jedem Spiel, bei jedem Training. Christopher Nordmeyer war in dieser Zeit Trainer von Hannover-Burgdorf.

„Wir haben auch in der Zeit vorher mit anderen Psychologen gearbeitet. Heinz Wübbena hat es verstanden, das Subjektive außen vor zu lassen und objektiv zu bewerten“, berichtet Nordmeyer, der gruppendynamisch damit einige Dinge verändern konnte und schlussendlich damit erfolgreicher wurde.

Mittlerweile hat sich Wübbena in der Sportszene etabliert. Bei den Bundesliga-Volleyballern der Giesen Grizzlys gehört er zum festen Team, auch bei den SF Aligse unterstützt er die Sportler im mentalen Bereich.