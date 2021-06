Sportpsychologe Herzog erklärt: Darum kann Leroy Sané zum Problem im DFB-Team werden

SPORTBUZZER: Herr Herzog, das letzte Turnier der Nationalmannschaft endete mit dem Aus in der Vorrunde in einem Desaster. Spielt die EM 2018 jetzt noch eine Rolle?

Matthias Herzog (44): Das ist sicher noch in den Hinterköpfen der Spieler und auch nicht ganz auszublenden. Dazu kommt, dass der Mannschaft einfach die Erfolgserlebnisse in den vergangenen Jahren fehlen. Ein 7:1-Sieg gegen Lettland ist kein Gradmesser. Es kommt auf die großen Spiele an und da gab es zu oft was auf die Nase, wie beim 0:6 in Spanien im vergangenen Jahr. Der Mannschaft fehlt aktuell die Leichtigkeit, um selbstbewusst in so ein Turnier zu starten. Die Zündschnur ist kurz – bei der Mannschaft und auch bei den Fans.

Ist ein angekündigter Rücktritt des Bundestrainers im Vorfeld da eigentlich förder- oder eher hinderlich?

Es wird so oder so Diskussionen geben. Scheitert das Team bei der EM früh, wird es darum gehen, ob es richtig war mit Joachim Löw überhaupt noch in das Turnier zu gehen. Wird es erfolgreich, werden viele traurig sein, dass er geht. Für die Spieler kann seine Ankündigung aber eine Extra-Motivation sein, um als Dank noch mal alles für ihn rauszuholen. Das kann ich mir gut vorstellen, denn das Verhältnis der Spieler zu ihm scheint intakt zu sein.