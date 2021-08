Sportpsychologe Herzog über Fünfkämpferin Schleu: "Standing als Sportlerin verloren"

Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu hat bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einer Gerte auf das ihr zugeloste Pferd Saint Boy eingeschlagen. Ihre Trainerin Kim Raisner hatte sie zuvor dazu aufgefordert. Das Pferd war verunsichert und verweigerte sich. Schleu verlor deshalb eine mögliche Goldmedaille und wurde in sozialen Netzwerken angefeindet. Der SPORTBUZZER sprach mit Matthias Herzog, der seit Jahren als Sportpsychologe und Mentalcoach tätig ist. Er arbeitete unter anderem mit den Handballern des THW Kiel und Ex-Bundesligist Hannover 96 zusammen. Anzeige

Herr Herzog, Annika Schleu sitzt im Fünfkampf weinend auf dem Pferd, schlägt es mit der Gerte. Was ist da schiefgelaufen? Alles, was schieflaufen kann. In so einer Situation bist du als Sportlerin oder Sportler überfordert und hilflos, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Sie hatte Gold vor Augen und hat nicht nur die Medaille verloren, sondern auch ihr Standing als Sportlerin. Man kann ihr deshalb einen Vorwurf machen – aber auch nur bedingt.

Wie meinen Sie das? Schuld an der Situation haben Reiterin und noch mehr die Trainerin und weniger das Pferd. Annika Schleu hat sich in die Situation reingesteigert, ist ängstlich und panisch geworden, anstatt dem Pferd positiv zuzureden und ruhig zu bleiben. Sie ist eine erfahrene Reiterin und nicht erst 18 oder 19 Jahre alt. Ihr ängstliches, teils aggressives Verhalten hat sich sofort auf das Tier übertragen und dann war Feierabend. Schleu hatte keine Kontrolle mehr über die Situation. Die beste Entscheidung wäre dann sicher gewesen, abzusteigen. Aber rational denken ist in dieser Situation schwer. Das meine ich mit einem bedingten Vorwurf.

Rational zu denken: Wäre das die Aufgabe von Bundestrainerin Kim Raisner in diesem Fall gewesen? Absolut. Sie ist zwar auch emotional dabei, aber viel weniger in die Situation involviert als die Reiterin auf dem Pferd. Und sie ist eine Bundestrainerin, da erwarte ich wirklich ein anderes Verhalten. Dass Schleu am Ende die Befehle ausführt, ist sogar verständlich. Es ist schließlich ihre Trainerin, die Anweisungen gibt, und als Sportlerin oder Sportler musst du dich auf diese verlassen können. Gerade in einer hochemotionalen Phase, in der du selbst nicht ganz bei Sinnen bist. Dass die Worte von Frau Raisner völlig daneben und eine absolute Katastrophe waren, steht außer Frage. Sie scheint die Sportart verfehlt zu haben. So ein Benehmen ist nicht entschuldbar und hat auch nichts mit Adrenalin oder Ähnlichem in so einer Situation zu tun.