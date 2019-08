ARD: Künftig auch Frauenfußball in der "Sportschau"

Die Sportschau der ARD wird künftig auch samstags Berichte von der Frauenfußball-Bundesliga zeigen. "Wir werden in dieser Saison punktuell berichten", sagte Steffen Simon der Deutschen Presse-Agentur. Der Leiter der Sendung möchte "Spitzenspiele der Liga" im Programm haben. Das sei bisher schwierig gewesen, weil die meisten Partien am Sonntag angepfiffen werden. "Wir sind in Verhandlungen mit dem DFB", erklärte Simon.