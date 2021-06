Neue "Sportschau"-Moderatorin Esther Sedlaczek: Deshalb würde ich eine DFB-Präsidentin begrüßen

Die neue Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek wünscht sich mehr Frauen in Führungspositionen des deutschen Fußballs. In der 60-jährigen Geschichte der Fußball-Sendung der ARD ist sie nach Monica Lierhaus und Jessy Wellmer erst die dritte Frau in der Moderation. "Ich finde, dass Frauen in diesem Bereich in den letzten Jahren den Beweis erbracht haben, dass auch eine Männerdomäne wie der Fußball einen hohen Frauenanteil sehr gut vertragen kann", sagte die 35 Jahre alte Berlinerin in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Anzeige

Man sei im Fußball jedoch nicht dieser Entwicklung noch nicht am Ende, so Sedlaczek weiter. Aus ihrer Sicht sind dabei nicht nur die TV-Sender "in der Pflicht, sondern auch die Vereine selbst. Sie können auf der Führungsebene deutlich mehr Frauen vertragen." Als Beispiel führte die Moderatorin die aktuelle Führungskrise beim Deutschen Fußball-Bund an. "Wenn der DFB zum Beispiel demnächst mal eine Präsidentin haben würde, würde ich das mehr als begrüßen", sagte sie.

Steinhaus-Webb als DFB-Chefin? Sedlaczek könnte es sich "gut vorstellen" Zuletzt hatten neun Frauen mit einem an den DFB adressierten Reformpapier für Aufsehen gesorgt. Darunter waren die Kommentatorin Claudia Neumann, die frühere Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und Ex-Nationalspielerin Katja Kraus. Sie hatten acht zentrale Forderungen aufgestellt, um den organisierten Profifußball zu verändern. Die geforderten Maßnahmen stellten die Frauen in ihrem Papier "Fußball kann mehr" unter ein Gesamtmotto: "Wir fordern klare Regeln im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Fußball." Unter anderem eine Quote war diskutiert worden, Steinhaus-Webb gilt überdies als potenzielle Kandidatin für den Posten als DFB-Präsidentin. Sedlaczek dazu: "Ich könnte sie mir als DFB-Präsidentin gut vorstellen. (...) Was sie in den letzten Jahren als erste Frau im Schiedsrichterwesen der Bundesliga geleistet hat, war wahnsinnig wichtig, allein die Tatsache, dass sie als erste Frau ein Bundesliga-Spiel geleitet hat. Das ist Wahnsinn."

Nach knapp zehn Jahren bei Pay-TV-Sender Sky wagt Sedlaczek in diesem Sommer mit dem Wechsel zur ARD etwas Neues; sie verstärkt zur neuen Saison den Pool der Sportschau-Kollegen - und moderiert bereits zur am Freitag beginnenden Europameisterschaft den Sportschau Club nach den Fußball-Übertragungen im Ersten. Erster Sendetermin ist bereits der Freitagabend im Anschluss an das EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei. Die Sendung soll um 23.30 Uhr beginnen.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!