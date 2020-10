Echter Höhepunkt mal anders: Den Nachtlauf gibt es diesmal eine Woche lang

Covid-19 hat auch den Laufpass durcheinandergewirbelt. So hätte bereits im September der Nachtlauf in Hannovers City die Massen auf und an die Strecke gelockt, das geht in Zeiten der Pandemie nicht. In der letzten Woche des Oktobers kann jetzt jeder für sich unterwegs sein und Sticker für den Laufkalender sammeln.