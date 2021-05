Über Wülfel nach Tokio? Jolyn Beer will letzten Schritt zu Olympischen Spielen gehen

Die Chancen könnten schlechter stehen. Wenn alles nach Plan verläuft, tritt Jolyn Beer zwischen dem 23. Juli und dem 8. August in Tokio bei den Olympischen Spielen an. Von der zweiteiligen Qualifikation hat die 26-Jährige, die seit 2019 mit ihrer Frau Jessica in Bordenau lebt, die erste Hälfte bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Nun geht es von Donnerstag bis Sonntag in Wülfel darum, auch noch den letzten Schritt zu vollziehen. Anzeige Allerdings zählen die bisher erzielten Ergebnisse nichts mehr, „es wird alles wieder auf Null gestellt“, sagt Beer, deren Paradedisziplin das olympische Kleinkaliberschießen 3x40 (je 40 Schuss kniend, liegend und stehend) ist. Sicher im Flugzeug gen Japan sitzt nur die Gewinnerin des Wettkampfs in Hannover. Für die Athletinnen auf den weiteren Plätzen sind jedoch auch nicht direkt alle Träume zerplatzt; durch eine komplizierte Quotenplatzregelung besteht zumindest noch Hoffnung auf ein Hintertürchen. Überdies geht es um Startplätze für die Europameisterschaft, die ab Ende Mai im kroatischen Osijek ansteht.

Die Resultate der jüngsten Wettbewerbe, verbunden mit der Tatsache, dass sie den Schießstand im hannoverschen Süden als ihre tägliche Trainingsstätte bestens kennt, lassen auf Großes hoffen. Hoffen darauf, dass die Profisportlerin, die seit 2015 der Bundeswehr-Sportfördergruppe angehört, ihr Land und den Deutschen Schützenbund sowohl in Osijek als auch in Tokio wird vertreten dürfen. Beers aktuelle Weltranglistenposition zehn ist Indikator dafür, dass auch in einem möglichen olympischen Wettbewerb die Chancen vermutlich nicht so schlecht stehen würden. In der Saison 2017/18 wurde sie im globalen Ranking gar als Führende gelistet, gewann seinerzeit zudem das Weltcupfinale in Neu-Delhi – ihr bislang bedeutendster Erfolg. Ausgerechnet beim Thema Volksfeste... Doch dass eine gute Ausgangsposition nicht automatisch bedeuten muss, am Ende als Siegerin dazustehen, musste Beer vor anderthalb Jahren auf einer ganz anderen Bühne erfahren – und ein großes TV-Publikum sah ihr dabei zu. In einer Sonderausgabe der NDR-Quizshow, zu der ausschließlich Sportler eingeladen waren, kämpfte sie um die Trophäe „Die Leuchte des Nordens“. Lange lief es für Beer nach Plan, doch als Moderator Jörg Pilawa die alles entscheidende Frage stellte, ging es dahin. „Und ausgerechnet beim Thema Volksfeste“, erzählt sie schmunzelnd. Dabei hatte genau dort für sie als Kind mal alles angefangen. Denn auf dem Schützenfest ihres Heimatortes im Harz wurde die Zehnjährige gewissermaßen entdeckt und als frischgebackene Kinderkönigin vom Trainerduo Marion und Michael Böhm direkt in den Verein geholt. Für diesen SV Lochtum startet sie trotz ihres Umzugs in die Region Hannover weiterhin, „und das wird auch immer so bleiben“, sagt Beer voller Überzeugung. Ein Zweitstartrecht besitzt sie außerdem bei der SB Freiheit in Osterode, für deren Bundesliga-Mannschaft sie antritt.