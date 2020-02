"Wollte immer Fußballerin werden": Sportschützin Jolyn Beer auf dem Weg nach Tokio

Unser Schützenverein ist relativ groß und sehr lebendig. Zudem ist meine Mutter dort seit langem Schriftführerin. Ich habe das beim Schützenfest einfach ausprobiert und bin auf Anhieb Kinderkönigin geworden. Daraufhin haben mich die Trainer Marion und Michael Böhm in den Verein geholt. Ich wurde schnell besser, und mit dem Erfolg wächst der Spaß. Aber ich habe natürlich nicht gesagt: „Ich will Profischützin werden.“ Ich wollte immer Fußballerin werden.

Jolyn Beer, Sie kommen aus Lochtum bei Goslar. Laut Homepage ist das kleine Dorf bekannt für seine vielen erfolgreichen Sportvereine. Sie hatten also die Wahl und haben sich für das Sportschießen entschieden. Warum?

Genau. Ich habe bis zur C-Jugend zusammen mit den Jungs bei der FG Vienenburg gespielt, war später sogar in der Kreisauswahl und kicke immer noch regelmäßig in der Kreisliga beim SV Neiletal bei Lutter. Allerdings habe ich mir eine Auszeit genommen, weil mir das Risiko einer Verletzung während der Olympiaquali zu groß ist.

Ich war schon mit 14 Jahren regelmäßig zum Landeskadertraining in Hannover. 2012 habe ich dann bei VW in Stöcken eine Ausbildung zur Mechatronikerin Automatisierungstechnik begonnen und bin hierhergezogen.

Sie trainieren mittlerweile täglich im Bundesleistungszentrum in Wülfel. Hannover kennen Sie aber schon deutlich länger.

Wenn man ein Wettkampftyp ist, dann hat man immer den Anspruch, noch besser zu werden. Natürlich kann der Sport auch sehr monoton sein, wenn man mehrere Stunden am Stück trainiert und sich dabei kaum bewegt. Aber es ist eben die Kunst, sich Reize zu schaffen, diese Monotonie zu unterbrechen.

Sie schießen jetzt über 15 Jahre lang. Was macht den Sport für Sie immer noch interessant?

Sie selbst haben einmal gesagt, „auszusehen wie die Ruhe in Person, in Wahrheit aber einen Puls von 1000 zu haben“, sei das Faszinierende am Schießsport. Wie wichtig ist das Pokerface?

Während eines Wettkampfs zu viele Emotionen zu zeigen, ist nicht gut. Emotionen machen ja etwas mit mir selbst. Manchmal muss man sich eben Ruhe vorgaukeln, um selbst daran zu glauben und bei Nervosität das Gewehr ruhig zu kriegen. Einen Psychokrieg mit Konkurrenten anzufangen ist nicht hilfreich. Gerade auf nationaler Ebene sind es ja immer dieselben Personen, die man auf Wettkämpfen trifft oder mit denen man im Nationalteam zusammen ist. Schießen ist zwar eine Einzelsportart, aber ein guter Teamspirit ist von Vorteil.