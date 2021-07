Kampagne "Sportvereintuns": VfL Eintracht Hannover startet mit dem Tag der Bewegung

"Das soll ein Sommer des Sports werden"

Es war ein buntes Programm, für das der VfL Eintracht unter seinem neuen Präsidenten Thomas Behling gesorgt hatte. „Gemeinsam bewegt es sich besser“, ist das Motto, das der Verein gewählt hat. „Einzelkämpfer sind wir in der Gesellschaft oft genug, der Sport sollte gemeinschaftlich und familiär sein“, so Behling. Solisten waren die Sportlerinnen und Sportler auf der großen Anlage des VfL Eintracht zwar an diesem Tag nicht, viele Zuschauer waren indes nicht gekommen. Die Online-Nachfrage am Tag der Bewegung überwog.

Aber um das zu ändern und den Sport in der Pandemie wieder etwas zu normalisieren, sind die Initiatoren ja angetreten: Innenministerium, Landes- und Stadtsportbund sowie Niedersächsischer Turner-Bund (NTB). „Dies soll ein Sommer des Sports werden. Die Vereine kämpfen mit vielen Austritten, besonders von Menschen mit Behinderung. Diese wollen wir zurückgewinnen“, sagte Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes. Olaf Jähner, NTB-Geschäftsführer und TKH-Vize, formulierte es so: „Wir haben landesweit durch Corona etwa 100.000 Mitglieder verloren. Unser Ziel ist es, das bis Mitte nächsten Jahres wieder auszugleichen.“

Sport soll "ein Teil der Lösung" in der Pandemie sein

Die sportpolitische Prominenz begab sich auf einen Rundgang über das Gelände des VfL Eintracht, auf dem neuen Kunstrasen spielte sie sich im Wortsinn den Ball zu. Und hielt diesen angesichts wieder steigender Inzidenzzahlen schön flach. „Natürlich müssen wir weiter vorsichtig sein, ja, aber der Sport kann und sollte in der Pandemie ein Teil der Lösung sein“, so Rawe. Stadtsportbund-Präsidentin Rita Girschikofsky sagte: „Es ist sehr wichtig, den Sport durch Aktionen wie diese wieder anzukurbeln. Ich hoffe nur, uns bleibt dafür noch viel Zeit.“

Nächste Stationen waren der Rasenplatz, auf dem die Landesliga-Frauen des VfL Eintracht einen Test spielten, sowie die Boulebahnen. NTB-Präsident Heiner Bartling plädierte dafür, jetzt keine ruhige Kugel zu schieben, der Sport könne vorangehen: „Ich wünsche mir, dass der Sport nicht mehr so stark eingeschränkt wird. Er kann und sollte Teil davon sein, dass wir die Pandemie besser überstehen.“