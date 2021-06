Sportvorstand Hasan Salihamidzic nimmt Leroy Sané in die Pflicht: Bayern-Star vor "Jahr der Wahrheit"

Nationalspieler Leroy Sané muss sich nach Ansicht von Sportvorstand Hasan Salihamidzic in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern München definitiv steigern. "Leroy hatte nach seinem Kreuzbandriss ein Jahr Verletzungspause. In der ersten Saison bei uns hat er sich wieder herangetastet, sein großes Talent und einige gute Spiele gezeigt. Aber jetzt erwarten wir, dass er Leistungsträger wird und die Mannschaft auch trägt" , sagte Salihamidzic dem Kicker (Montagsausgabe).

Sané hatte im Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der laufenden EM zwei Kurzeinsätze und einen schwachen Auftritt gegen Ungarn (2:2). Vor seiner zweiten Saison beim deutschen Rekordmeister nimmt ihn der Sportvorstand nun in die Pflicht. "Das Jahr der Stabilisierung ist vorüber. Ich habe großes Vertrauen in ihn, auch wenn er eine andere Art als andere Spieler hat", meinte Salihamidzic. "Er steht allerdings auch vor einem Jahr der Wahrheit."

Salihamidzic: Auch Gnabry und Coman müssen sich steigern

Neben Sané sind laut Salihamidzic in der kommenden Spielzeit auch die beiden anderen Flügelspieler Kingsley Coman und und Serge Gnabry gefordert: Alle drei kamen in der abgelaufenen Saison zusammen auf 48 Scorer-Punkte (die Summe aus Tore und Vorlagen) - zu wenig nach Meinung des Bayern-Vorstands: "Ich wünsche und erwarte, dass sie sich steigern. Und ich bin überzeugt, dass ihnen das gelingt", so Salihamidzic.