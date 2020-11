Sportwelt trauert um Diego Maradona - Brasilien-Legende Pelé: "Hoffe, dass wir gemeinsam im Himmel spielen"

Eine Ikone ist tot: Fußball-Größen aller Generationen haben mit großer Trauer und anerkennenden Worten auf den Tod des argentinischen Weltstars Diego Maradona reagiert. Auch Vereine und Verbände aus aller Welt bekundeten ihre Trauer. Maradona war am Mittwoch nach einem Herzinfarkt in seinem Haus in der Nähe von Buenos Aires im Alter von 60 Jahren gestorben. Die Legende der argentinischen Nationalmannschaft wurde als FIFA-Fußballspieler des Jahrhunderts ausgezeichnet, gewann als aktiver Spieler zweimal die italienische Meisterschaft und die WM 1986 mit seinem Heimatland.

Weitere Reaktionen zum Tod von Diego Maradona im Überblick:

Lionel Messi (Star des FC Barcelona): „Ein sehr trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fußball. Er verlässt uns, aber er geht nicht weg, weil der Diego ewig ist. Ich behalte in Erinnerung all die schönen Augenblicke, die ich mit ihm erlebt habe. Mein Beileid an seine ganze Familie und an seine Freunde. Ruhe in Frieden.“

Pelé (Fußball-Legende aus Brasilien): „Was für traurige Neuigkeiten. Ich habe einen großartigen Freund verloren und die Welt hat eine Legende verloren. Es gibt noch viel zu sagen, aber möge Gott den Familienmitgliedern vorerst Kraft geben. Eines Tages hoffe ich, dass wir gemeinsam im Himmel Ball spielen können.“

Horst Eckel (deutscher Fußball-Weltmeister 1954): „Descansa en paz, Diego!!“ (Ruhe in Frieden, Diego!!)

Cristiano Ronaldo (Star von Juventus Turin): „Heute nehme ich von einem Freund Abschied. Und die Welt verabschiedet sich von einem ewigen Genie. Einer der besten aller Zeiten. Ein unvergleichlicher Magier. Er geht viel zu früh, aber er hinterlässt ein grenzenloses Erbe und eine Lücke, die niemals gefüllt werden wird. Ruhe in Frieden, Fußballcrack. Man wird Dich niemals vergessen.“

Rudi Völler (Deutscher Ex-Nationalspieler): „Diego Maradonas Tod trifft mich sehr. Er war mein Jahrgang, wir waren bei Weltmeisterschaften und in Italien oft Gegner. Ein wunderbarer Spieler. Sein früher Tod ist ein herber Schlag für den Fußball und für Diegos Familie.“

Rafael Nadal (spanischer Tennis-Star): „Heute ist die Welt des Sports im Allgemeinen und des Fußballs im Besonderen leer. #Maradona war einer der größten Sportler der Geschichte. Was er im Fußball getan hat, bleibt. Mein aufrichtiges Beileid an seine Familie, die Welt des Fußballs und ganz Argentinien.“

Mesut Özil (ehemaliger deutscher Nationalspieler): „Sehr traurige Neuigkeiten. Eine der besten Nummer 10en, die die Welt je gesehen hat, ist von uns gegangen. Du wirst vermisst werden, Legende. Ruhe in Frieden“

Gary Lineker (Ex-Nationalstürmer aus England): „Mit einem Abstand der beste Spieler meiner Generation und diskutierbar der Größte aller Zeiten. Nach einem gesegneten, aber unruhigen Leben findet er hoffentlich letztendlich etwas Bequemlichkeit in den Händen Gottes.“

Franck Ribéry (ehemaliger französischer Nationalspieler): Schrecklich, über den Verlust einer wahren Fußball-Legende zu hören. Aber Legenden sterben NIEMALS. Gott gib Dir Frieden. Ciao Diego“

Kylian Mbappe (Star von Paris Saint-Germain): „RIP Legende. Du wirst für immer in der Geschichte des Fußball bleiben. Danke für all die Freude, die Du der ganzen Welt gegeben hast.“

Aleksander Čeferin (UEFA-Präsident): „Ich bin zutiefst traurig, vom Tod von Diego Maradona zu erfahren, einem der Größten des Weltfußballs und einer der bekanntesten Figuren. Er hat Größe erreicht als ein wundervoller Spieler mit Genialität und einem eigenen Charisma. Die Maradona war ein Held in seiner Heimat Argentinien, mit der er den Ruhm des WM-Gewinns genoss, und er wurde ein ewiges Idol für die Unterstützer von Neapel, die niemals den Erfolg vergessen werden, den er dem Club in seinem denkwürdigen Zeit in Italien gebracht hat.“