Spott im Netz: Atléticos Kapitän Koke hat mehr Pflichtspiele absolviert als RB Leipzig

Lissabon. RB Leipzig gegen Atlético Madrid – die Viertelfinalbegegnung der Champions League ist in Sachen Erfahrung und Tradition ein ungleiches Duell. Während der 2009 gegründete Fußball-Bundesligist bei seiner zweiten Teilnahme an der Königsklasse zum ersten Mal ins Halbfinale einziehen könnte, ist Atlético Europapokal-Dauergast. Die Colchoneros standen dreimal im Finale der Champions League bzw. des Vorgängerwettbewerbs Europapokal der Landesmeister (1974, 2014, 2016), gewannen dreimal die Europa League und einmal den Weltpokal.

Allein Atlético-Kapitän Koke hat in seiner Karriere laut Online-Portal „Transfermarkt“ mehr Pflichtspiele absolviert (456) als RB seit der Vereinsgründung vor elf Jahren (424). Nimmt man seine Einsätze in der zweiten Mannschaft dazu, sind es sogar 518 Partien für die Elf von Diego Simeone. In den sozialen Medien sorgte dieser Umstand im Vorfeld des Duells am Donnerstag (21 Uhr) für reichlich Spott, nachdem die Information auf der Facebook-Seite „fussball-aktuell.eu“ geteilt wurde. „Wenn ein Fußballspieler mehr Tradition hat als eine Mannschaft“, schrieb User Rami Hajjar und postete einen Lach-Smiley. „Schon traurig, dass sowas CL spielt“, meinte Sven Alexander.