Sprecher bestätigt: DFL lehnt zusätzlichen Wechsel bei Kopfverletzung ab

Die Deutsche Fußball Liga hatte sich zuletzt mit einer zusätzlichen Auswechslung bei einer Gehirnerschütterung eines Spielers beschäftigt. Angedacht war eine mögliche Umsetzung in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Doch wie ein DFL-Sprecher gegenüber dem Kicker erklärte, habe sich deren "Kommission Fußball" gegen eine Teilnahme an einer laufenden internationalen Testphase ausgesprochen.

Anzeige

In der "Kommission Fußball" sitzen elf Klubvertreter, darunter Bayern Münchens Hasan Salihamidzic und Sebastian Kehl von Borussia Dortmund. "Hintergrund ist, dass in beiden Ligen derzeit bereits fünf Auswechslungen möglich sind", sagte ein DFL-Sprecher. Zudem habe sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass das aktuelle Wechselkontingent nur selten komplett ausgenutzt werde. Die "Kommission Fußball" werde "die Thematik neu bewerten, sobald Bundesliga und/oder 2. Liga zu drei Wechselmöglichkeiten pro Begegnung zurückkehren".