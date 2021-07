Formel-1-Sportchef Ross Brawn erklärt Sprint-Qualifikation: "Unser Versuch ist keine Spielerei"

Auf der Suche nach mehr Attraktivität an den Rennwochenenden wagt die Formel 1 ein Experiment und ändert – vorerst nur für drei Rennen in diesem Jahr – ihren Qualifikationsmodus. Früher standen den Piloten in der 60-minütigen Qualifikation insgesamt zwölf Runden zur Verfügung. Seit 2006 ist indes das Verfahren mit drei Segmenten im K.-o.-System etabliert. Nunmehr soll der Sprint versuchsweise das klassische Qualifying ersetzen . Sportchef Ross Brawn erklärt vor dem Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16 Uhr/ Sky) im Gespräch mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), die Hintergründe.

Ross Brawn (66); Weil wir so den Wettbewerb intensivieren. Wir generieren mehr Spannung. Das klassische Qualifying findet nach einem Training jetzt schon am Freitag statt. Am Samstag gibt‘s nach einem weiteren Training den Sprint. Unser GP-Wochenende wird so intensiver und damit natürlich attraktiver.

SPORT BUZZER: Ross Brawn, die Formel 1 geht an diesem Wochenende beim Großen Preis von Silverstone ganz neue Wege. Statt des klassischen Qualifyings definiert ein Sprintrennen über 100 Kilometer die Reihenfolge der Startaufstellung. Warum wagt die Königsklasse des Motorsports so ein Experiment?

Wie genau wird das Sprint-Rennen aussehen?

Es wird Samstagnachmittag stattfinden und 100 Kilometer lang sein. Das ist ein Drittel eines klassischen GP. Dadurch wird es zum Vollgas-Rennen. Der Fahrer ist auf sich allein gestellt – ohne strategische Hilfe vom Kommandostand. Es gibt keine Boxenstopps, kein Spritsparen, nichts. Mit etwa 40 Kilo Benzin an Bord werden die Autos auch nicht mehr so schwer sein wie zu Beginn eines GP. Auf den Medium-Reifen können die Piloten die rund 17 Runden also so schnell fahren, wie in ihnen steckt. Mann und Maschine am Limit – und im direkten Duell gegen die Konkurrenz. Und weil neben der Startaufstellung für den Sonntag auch ein paar Punkte als Bonus zu vergeben sind, gehe ich von intensiven Kämpfen aus. Es ist unmöglich, dass die Jungs im Sprint einfach nur rumcruisen, weil sie dann überholt werden.

Das verspricht noch mehr Spannung im WM-Duell.

Genau: Stellen Sie sich vor, Max Verstappen und Lewis Hamilton in einem 100-Kilometer-Rennen Kopf an Kopf, Mann gegen Mann, ohne Rücksicht auf Verluste. Keiner an der Boxenmauer wird es beeinflussen, es geht nur um die beiden Helden in ihren Cockpits. Und auch um die Statistik: Denn der Sieg im Sprint gilt offiziell als Pole-Position.