Sprint-Rakete Deniz Almas: Sogar der Dönermann gratulierte dem VfLer nach dem DM-Titel

Mann Deutschlands, zugleich schnellster Mann Europas in diesem Jahr – dann deutscher Meister mit fast der gleichen, erst eine Woche alten Rekordzeit – Deniz Almas vom VfL Wolfsburg setzte das Glanzlicht bei den Titelkämpfen in Braunschweig, gewann die 100 Meter am Samstag in 10,09 Sekunden. Der deutsche Rekord von Julian Reus (10,01) kommt in Sicht. Und auch die magische Grenze von 10,0, die noch kein Deutscher unterbot. Ob Almas das schafft, ist ist vielleicht nicht einmal mehr die Frage. Die Frage ist: wann? „Da gebe ich keine Prognose ab“, sagt Sven Knipphals, bis vor gut zehn Tagen schnellster Wolf – und heute im Team rund um Almas in Leipzig. Knipphals betreut den VfLer wie andere Athleten, die dort trainieren als Chiropraktor, ist neben Alexander John einer der beiden Ex-Athleten im Funktionsteam um Bundestrainer Ronald Stein. Dass Almas in Braunschweig in so kurzem Abstand seine Bestzeit (10,08) fast egalisiert – Knipphals hatte wie andere Experten „nicht damit gerechnet. Das hat er überragend gemacht.“

Deshalb mag Knipphals bei Almas nichts mehr voraussagen. Im kommenden Jahr will Almas die Einzel-Olympia-Norm (10,05) angreifen. Und träumt auch vom Unterbieten der magischen Marke. „Irgendwann wird das passieren.“ Es hätte schon in Braunschweig passieren können, wenn Wind geblasen hätte. Ein Meter oder gar die erlaubten zwei Meter pro Sekunde Wind von hinten – er wäre schon in dem Lauf unter 10,0 geblieben. Auf einer angeblich langsamen Bahn.