Dahlmann entschuldigt sich für Thomalla-Spruch - Sky setzt Kommentator ab

Sky-Kommentator Jörg Dahlmann hat sich für seine herablassende Bemerkung über Sophia Thomalla entschuldigt. Der 61-Jährige hatte am Dienstagabend das DFB-Pokalspiel zwischen Bundesligist 1. FC Union Berlin und dem Zweitligisten SC Paderborn ( 2:3 ) kommentiert und dabei zum Debüt von Union-Keeper Loris Karius, Freund von Sophia Thomalla, gesagt: " Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen. "

Daraufhin setzte in den sozialen Medien ein Shitstorm ein. Am Mittwoch entschuldigte sich Dahlmann. "Einige werfen mir Sexismus vor. Nein, das war nullkommanull sexistisch gemeint. Aber sollte es so angekommen sein, entschuldige ich mich bei den Zuhörern und auch bei Sophia Thomalla (falls sie sich angegriffen fühlt)", schrieb er auf Instagram.