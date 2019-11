Sprung auf Platz 3: Icefighters fahren Kantersieg ein

IceFighters souverän

Die über 1700 Zuschauer in der Leipziger Eisarena sahen von Beginn an ein souveränes Match ihrer Mannschaft. Bereits in den ersten drei Minuten zeigten Goran Pantic (2.) und Hubert Berger (4.) wer Herr im Haus war. Das frühe 2:0 ebnete den Weg zum hohen Heimsieg der Eiskämpfer. Hannes Albrecht, der im Laufe des Spiels erneut einen Hattrick hingelegt hat, erhöhte noch im ersten Durchgang auf 3:0.