Nach Spuck-Attacke: DFB-Sportgericht sperrt Schalke-Profi Ozan Kabak für weitere vier Spiele

Kabak gegen RB Leipzig ohnehin gesperrt

Kabak hatte in der Partie gegen Werder die Gelb-Rote Karte gesehen und ist damit für das Auswärtsspiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr, Sky) an diesem Samstag ohnehin gesperrt. Die vom Sportgericht verhängte Strafe muss der 20-Jährige in Anschluss daran absitzen. Er fehlt den Schalkern damit auch in den Begegnungen gegen Union Berlin, bei Borussia Dortmund, gegen den VfB Stuttgart und den FSV Mainz 05.