Nach Spuckattacke gegen Augustinsson: Schalke-Profi Kabak entschuldigt sich

Es soll alles nicht so gewesen sein, wie es ausgesehen hat! Nachdem Ozan Kabak vom FC Schalke 04 im Spiel gegen den SV Werder Bremen am Samstagabend mit einer Spuckattacke gegen Ludwig Augustinsson für einen Eklat gesorgt hatte , meldete sich der türkische Nationalspieler via Twitter zu Wort.

" Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht. Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun , da es einfach unsportlich ist. Dies war sehr unglücklich", schrieb der Verteidiger des S04 am späten Samstagabend auf Twitter und entschuldigte sich bei Augustinsson.

Nach Spuckattacke: Matthäus fordert Strafe

Wagner nimmt Kabak in Schutz

Kabaks Trainer David Wagner nahm ihn direkt nach dem Spiel in Schutz. "Es sieht unschön aus, aber ich kenne Ozan und bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es keine Absicht ist", meinte der Coach und erklärte, warum er so denkt: "Er ist nicht der Charakter dafür – es sieht so aus, aber ich glaube es nicht. Ich kenne ihn als Menschen und Person und möchte mit ihm sprechen." Kabak sei kein Charakter, "der solche Reaktionen zeigt", so der S04-Trainer weiter. "Das ist ein unglückliches Bild, aber er ist keiner, der absichtlich den Gegenspieler anspuckt. Das würde sich nicht gehören."