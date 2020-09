Spuckattacke von Schalke-Profi Kabak: Matthäus fordert Sperre - Wagner nimmt Spieler in Schutz

Ekel-Szene am 2. Spieltag der Bundesliga. In der ersten Halbzeit der 1:3 (0:2)-Niederlage des FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen leistete sich S04-Spieler Ozan Kabak einen üblen Aussetzer. Nach einem Zweikampf mit dem Bremer Verteidiger Ludwig Augustinsson spuckte der türkische Nationalspieler in Richtung des am Boden liegenden Werder-Profis. Eine Aktion, die für Empörung sorgte: So unter anderem beim bespuckten Augustinsson selbst: "Schalke war sehr frustriert über die 90 Minuten. Das ist kein Fairplay", sagte der Schwede, der die Szene auf dem Platz nach eigener Aussage nicht mitbekam, bei Sky nach Ansicht der TV-Bilder. "Das hat nichts mit Fußball zu tun. Das darf nicht passieren."

Schiedsrichter Markus Schmidt und Videoschiedsrichter Sascha Stegemann griffen nach der Spuck-Aktion, die sich nach gut einer halben Stunde ereignete, nicht ein. Kabak kann deshalb vom DFB nachträglich gesperrt werden, falls der DFB ein Verfahren gegen Kabak einleitet. Dies empfiehlt Sky-Experte Lothar Matthäus, der Kabak "Absicht" unterstellte. "Diese Unsportlichkeit war nicht zu erkennen. Ich bin überzeugt, dass der DFB da noch was einleitet - und er mit einer Sperre rechnen muss", meinte der Rekordnationalspieler und wurde noch deutlicher: "Wenn man schon in so einer Scheiße steckt, ist das eine Katastrophe aus sportlicher Sicht. Man kann auch darüber nachdenken, den Spieler vereinsintern zu sperren."

In der 84. Minute wurde Kabak schließlich doch noch bestraft, allerdings wegen eines anderen Vergehens. Nach wiederholten Foulspiels sah der Abwehrspieler die Gelb-Rote Karte. "Das ist natürlich ein absolutes Unding, was nicht auf den Fußballplatz gehört", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Schalke-Kapitän Omar Mascarell kündigte via Sky an, mit Kabak das Gespräch zu suchen. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das darf nicht im Fußball passieren. Wir wissen in der momentanen Situation, dass es nicht zu entschuldigen ist", meinte der Spanier.

Schalke-Trainer Wagner nimmt Kabak in Schutz