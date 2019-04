Nach Spuck-Attacke: Volland ätzt gegen Stuttgarts Ascacibar - "Solche Leute braucht man nicht"

Großer Aufreger zum Ende des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen (0:1) : Santiago Ascacibar war nach einem Zweikampf im Mittelfeld nicht mehr zu halten. Anschließend ging er einen Schritt in Richtung von Leverkusens Jung-Nationalspieler Kai Havertz zu. Dann spuckte der Argentinier den Siegtorschützen von Bayer an, schubste Havertz und auch Schiedsrichter Tobias Stieler - dabei hatte er schon für das Spucken die Rote Karte gesehen.

In Leverkusen sorgte die Aktion des 22-jährigen Mittelfeldspielers für deutliche Reaktionen. "Es war nicht das erste Mal, er hat ihm (Havertz, d. Red.) auch schon in der ersten Halbzeit vor die Füße gespuckt. Solche Leute braucht man nicht in der Bundesliga", machte Bayer-Stürmer Kevin Volland nach dem Abpfiff der Partie seinem Ärger am Sky-Mikrofon Luft.