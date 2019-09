Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth an. Gelingt es der Mannschaft von KSV- Coach Ole Werner, mit einem Dreier an die Förde zurückzukehren? Der KN-Sportbuzzer ist live vor Ort.