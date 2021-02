SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Montagabend um 20.30 im Sportpark Ronhoft/Thomas Sommer gegen die SpVgg Greuther Fürth an. Verzichten muss KSV-Chefcoach Ole Werner auf Fin Bartels (Gelb-Sperre), Janni Serra (Muskelfaserriss), Noah Awuku (Rekonvaleszent) und Johannes van den Bergh. Der KN-Sportbuzzer ist live vor Ort und berichtet von dem Spitzenspiel.

Schon ein Remis reicht: Holstein Kiel winkt Platz eins!

„Der Kitzel ist schon da, die Spiele gewinnen an Bedeutung.“ Das sagte Ole Werner, Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, am Sonnabend in einer virtuellen Pressekonferenz vor dem Top-Duell beim direkten Verfolger Greuther Fürth. Am Sonntag lieferte der Noch-Spitzenreiter Hamburger SV mit dem 2:3 beim Schlusslicht Würzburg wider Willen die nächste Spannungsstufe. Schon ein Unentschieden genügt jetzt den Störchen, um heute Abend am Fürther Ronhof (Anpfiff 20.30 Uhr) auf Platz eins zu fliegen.