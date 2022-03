Greuther Fürth muss am Sonntagabend zum Abschluss des 26. Spieltags in der Bundesliga (19.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen RB Leipzig ran. Die Oberfranken stehen mit 14 Punkten abgeschlagen am Tabellenende und haben neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Zuletzt musste man sich mit 2:1 bei Mitaufsteiger VfL Bochum geschlagen geben. Und damit nicht genug: Unter der Woche gab Mittelfeldmotor Paul Seguin bekannt, zur neuen Saison in Richtung Union Berlin zu wechseln.

