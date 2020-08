Plötzlich Favorit: SRV Langenhagen holt Niedersachsens Topspieler Tobbala und Saxarra

„Auf viele Einsätze sind sie nicht gekommen. Nur bei Spielen gegen die Topteams wie Paderborn, bei denen es für Harsefeld fast egal war, wer spielte, sind sie zum Einsatz gekommen“, erzählt Tonn. Statt Bundesliga-Luft zu schnuppern musste das hannoversche Duo sogar manchmal in der zweiten Harsefelder Mannschaft in der Verbandsliga aushelfen. „Das war sicher komplett anders geplant gewesen“, sagt Tonn.

Vor einem Jahr wechselten Saxarra und Tobbala vom damaligen Regionalliga-Rivalen Honcas Neustadt zum TuS Harsefeld. Der hatte in jener Saison die Regionalliga dominiert und nach dem Aufstieg in der Bundesliga viel vorgehabt. Doch zumindest für die beiden hannoverschen Studenten Saxarra und Tobbala ging die Rechnung nicht auf.

Die Männer des SRV Langenhagen haben hochkarätigen Zuwachs bekommen – in doppelter Hinsicht. Mit Marius Saxarra und Aly Tobbala schlossen sich die beiden Führenden der aktuellen Niedersachsen-Rangliste dem Regionalligisten an. „Das Duo wird uns ältere Spieler entlasten“, sagt Martin Tonn. Der Teamsprecher und Daniel Zilic, beide bereits 40 Jahre alt, bilden mit den beiden Neuzugängen das Stammquartett der Flughafenstädter. „Das ist frisches Blut für uns. Marius und Aly sind beide noch Mitte 20“, sagt Tonn.

„Und gegen diese beiden Mannschaften spielen wir ausgerechnet an den ersten beiden Spieltagen, wenn die Bundesliga noch pausiert“, ärgert sich Tonn über den Spielplan. „Wir könnten zwar unsere Ausländer holen, aber wir haben leider nicht die finanziellen Mittel, das oft zu tun. Andere Vereine können sich da ständig drei Ausländer leisten.“ Niederlagen in den ungleichen Duellen könnten die Aussichten schmälern.

Der 40-Jährige kannte das Duo persönlich, trainierte mit ihm und konnte es irgendwann überzeugen, in die Flughafenstadt zu wechseln. „Klar wollen wir gerne Meister werden, aber nicht mit aller Macht aufsteigen. Bei uns zählt das Miteinander. Wir sind ein Team. Das fehlte Marius und Aly wohl in Harsefeld“, sagt Tonn.

Dennoch soll der Start in die neue Spielzeit im September im heimischen Kangaroo-Center an der Kopernikusstraße gelingen. „Wir haben jetzt jedenfalls wieder mehr Lust, mehr Optionen und die Möglichkeiten, an einem Spieltag auch mal zu wechseln und manchen nur eines der jeweils beiden Spiele zuzumuten. Das macht uns stark“, sagt Tonn.

Langenhagener gewähren Boastars "Asyl"

Im Kampf für ihre Sportart wollen die Langenhagener die Fahne ohnehin weiter hochhalten – auch wenn andernorts die Spielstätten schließen. Nach dem Ende des Kaiser-Centers in Hannover gibt es in der Landeshauptstadt keinen einzigen Squash-Court mehr. „Wir haben sogar den Boastars Hannover bei uns 'Asyl' gewährt, lassen sie bei uns trainieren und ihre Punktspiele austragen“, berichtet Tonn.

Alles damit die Sportart in der Region am Leben bleibt. „Es gibt noch Interesse am Squash – das sehen wir doch, nicht nur an den Rückkehrern, sondern auch an den vollen Courts bei uns. Nur brauchen wir auch in Hannover neue Spielstätten“, sagt Langenhagens Teamsprecher. Zumindest in diesem Punkt sind andere gefragt.