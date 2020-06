Ligabetrieb abgebrochen, aber: Mittlerweile wird wieder in der Halle trainiert

Es gibt nicht viele Rückschlagspiele, bei denen die Kontrahenten das Spielfeld gemeinsam auf einer Seite benutzen wie beim Squash. Dennoch wurde die Sportart als kontaktlos eingeordnet und erhielt die Zulassung für den Trainingsbetrieb bereits am 6. Mai. Wie auch die Tennisspieler oder die Leichtathleten durfte sich die Squashgemeinde ihrem Hobby wieder widmen. Nur eben etwas anders als normalerweise, und zwar erstmal nur im Freiluftbereich.

Nicht jeder hat einen aufblasbaren Court

Statt auf dem Court unter dem Dach hatten sich viele Spieler übergangsmäßig mit dem Schlagen des Balles gegen Hauswände und Garagen beholfen. Die Möglichkeit, auf das Outdoorgegenstück zur Halle auszuweichen, einen aus Gummiwänden bestehenden und aufblasbaren Court, hatten die Wenigsten.

Daher hatte sich der Regionalligist SRV Langenhagen lieber weiter von zu Hause aus fit gehalten. „Es ist anfangs ziemlich schwierig gewesen, so ganz ohne Sport. Jeder hat dann angefangen, eigenständig laufen zu gehen oder andere Übungen zu machen“, sagt Teamsprecher Martin Tonn. Mittlerweile darf unter Auflagen auch wieder in die Squashcenter gegangen werden, was nicht nur bei den SRV-Akteuren für Erleichterung gesorgt hat.