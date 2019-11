Chaos beim SSC Neapel: Ancelotti schwänzt Pressekonferenz - Spieler boykottieren Trainingslager

Eigentlich sollte das Team nach dem Champions League Spiel am Dienstagabend zurück ins Trainingscamp nach Castel Volturno fahren. Dort hatte sich die Ancelotti-Elf bereits auf die Partie gegen Salzburg vorbereitet und sollte noch bis Sonntag dort trainieren. Doch die Spieler weigerten sich. Kapitän Lorenzo Insigne hatte italienischen Medien zufolge am Abend über seinen Sohn und Vizepräsidenten Edoardo de Laurentiis ausrichten lassen: "Wir fahren nach Hause."

Klubboss de Laurentiis ordnet Trainingslager an

Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, dass nur Ancelotti und sein Trainerstab noch am Dienstagabend in das Trainingslager zurückgekehrt seien. Sie leisteten damit der Anweisung des Klubboss Folge. Der Coach muss jedoch mit einer Strafe von der Uefa für die verpasste Pressekonferenz rechnen - laut offiziellen Statuten handelt es sich dabei um einen Pflichttermin.

SSC Neapel schweigt zu den Vorkommnissen

Eine offizielle Äußerung des SSC Neapel zu den Vorfällen gibt es bislang noch nicht. Mittwochmorgen berichtete der Verein jedoch von einem Training in Castel Volturno. Dort soll die Mannschaft am Morgen eingetroffen sein. Es hat sich dabei aber wohl um die letzte Einheit gehandelt. Das Team soll sich nach dem Training auf den Weg in die Heimat gemacht haben. Wie genau es beim Klub jetzt weiter geht, ist noch nicht klar. Am Donnerstag ist ein öffentliches Training angesetzt - das hat es seit Jahren beim SSC Neapel nicht gegeben. Am Samstag steht dann die Partie gegen den CFC Genua auf dem Plan.