Schafft es Arsenal erneut ins Halbfinale? In der Partie SSC Neapel gegen FC Arsenal am Donnerstag (21 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) verteidigen die Gunners ein 2:0 aus dem Londoner Hinspiel.

,,Es ist schwer, aber es ist möglich", hat Napoli-Coach Carlo Ancelotti die Hoffnung auf ein ,,Wunder von Neapel" noch nicht aufgegeben. Arsenals spanischer Trainer Unai Emery will die Reise an den Vesuv nicht zur Betriebsfahrt werden lassen. Der frühere Trainer des FC Bayern will ,,Herz, Mut und Intelligenz gegen die Londoner setzen.,,Wir wissen, dass in Neapel 90 Minuten sehr lang werden können", erklärte Emery vor dem Spiel, ,,wir dürfen nicht an das Ergebnis aus dem Hinspiel denken."