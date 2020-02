Antoine Griezmann beschert FC Barcelona gute Ausgangsposition - Arturo Vidal sieht Gelb-Rot

Der FC Barcelona hat sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League erkämpft. Die Katalanen kamen beim SSC Neapel zu einem 1:1 (0:1) und gehen mit einem in der Endabrechnung möglicherweise noch wichtigen Auswärtstor im Gepäck ins zweite Duell mit den Italienern am 18. März im heimischen Camp Nou. Sollte die Spanier den Tabellensechsten der Serie A in die Knie zwingen, wäre es für sie in der Königsklasse die 13. Teilnahme an der Runde der letzten Acht in Folge.