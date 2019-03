Europa-League im Liveticker mit dem SSC Neapel, FC Chelsea und FC Valencia

Der SSC Neapel geht nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel mit einer perfekten Ausgangslage in das Rückspiel bei RB Salzburg am Donnerstagabend (18.55 Uhr). "Die Ausgangssituation vor dem Match ist klar und für uns schwierig. Für uns gilt es, Dinge, die im Hinspiel nicht geklappt haben, gut zu machen. Erst dann wollen wir schauen, was noch geht bzw. was möglich ist", sagt Salzburg-Trainer Marco Rose.