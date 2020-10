Nach Farce um Juventus-Partie: SSC Neapel geht im Hotel in Quarantäne - Serie-A-Boss positiv getestet

Die wegen Corona-Fällen gestoppte Mannschaft des italienischen Erstligisten SSC Neapel wird ihre Quarantäne in einem Hotel unweit der süditalienischen Stadt verbringen. Das teilte der Klub auf seiner Webseite mit. Die Hotelanlage liegt in Castel Volturno in der Nähe des Mittelmeers. Es wird erwartet, dass die Auszeit zwei Wochen dauern könnte.