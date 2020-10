Urteil zur Topspiel-Farce gegen Juventus: SSC Neapel wird nach Fernbleiben wegen Corona bestraft

Es waren abstruse Bilder, als die Mannschaft von Juventus Turin am 4. Oktober im eigenen Stadion auf den Gegner SSC Neapel wartete - der allerdings nicht kam. Keine Überraschung, weil das Team von Trainer Gennaro Gattuso aufgrund einer Anordnung des lokalen Gesundheitsamtes in Corona-Quarantäne weilte und sein Fernbleiben bereits im Vorfeld des Serie-A -Spiels angekündigt hatte. Der Verband sagte das Top-Spiel dennoch nicht ab - und setzt nun noch eine Strafe gegen die Neapolitaner oben drauf. Die hatten eigentlich eine Verschiebung beantragt.

Die Serie A hatte darauf verwiesen, dass ein vom nationalen Verband FIGC und der italienischen Regierung genehmigtes Protokoll nicht infizierten Fußballern erlaubt, isoliert zu trainieren und nach negativen Tests auch an Spielen teilzunehmen. Es gebe keinen "Fall höherer Gewalt" in diesem Verfahren, so der Richter in seinem sieben Seiten umfassenden Urteil. Der Schiedsrichter und die Spieler von Juventus Turin waren am 4. Oktober formal auf dem Rasen aufgelaufen und hatten auf den Gegner gewartet, obwohl klar war, dass dieser nicht anreisen würde. Auch die Aufstellung war verkündet worden und sogar einige Zuschauer in der Arena anwesend.