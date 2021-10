Jetzt LIVE! Findet Hannover 96 in Regensburg zurück in die Spur?

Nach der Heimpleite und dem schwachen Auftritt gegen Schalke 04 will Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) bei Jahn Regensburg Wiedergutmachung betreiben. Das Team von Jan Zimmermann braucht dringend drei Punkte, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.