SSV Kästorf: Indoor-Kühl-Cup 2020 wartet mit dem besten Teilnehmerfeld aller Zeiten auf

Vier Oberligisten am Start

Am 4. Januar 2020 begrüßt Kästorf seine Gäste im Sportzentrum Süd in Gifhorn ab 14 Uhr. Dabei sind diesmal mit Lupo/Martini Wolfsburg, dem MTV Gifhorn, FT Braunschweig und dem MTV Wolfenbüttel vier Oberligisten.

Spannende Konstellationen

Ioannis Habel, C-Jugend-Kicker in Kästorf, fungierte als Losfee und zog spannende Konstellationen. In der Gruppe A erwartet Lupo den Ausrichter Kästorf, die SV Gifhorn (Bezirksliga) und den TSV Ehmen (Kreisliga). Der MTV Gifhorn duelliert sich als Kopf der Gruppe B mit dem BSC Acosta (Landesliga) und den beiden Bezirksligisten SV Calberlah und TSV Hillerse. In der Gruppe C treffen die Freien Turner auf Wolfenbüttel, den FSV Schöningen (Spitzenreiter der Bezirksliga Staffel 2) und Kreisligist SV Rühen. Das Viertelfinale erreichen die Gruppenersten und -zweiten sowie die beiden besten Gruppendritten.