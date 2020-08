SSV Kästorf: Vier weitere Verlängerungen, Palluqi und Oral verlassen den Klub

Acht Feldspieler und beide Torhüter haben ihre Verträge verlängert, jetzt hat der SSV Kästorf auf seiner Facebook-Seite vier weitere Verlängerungen bekannt gegeben: Christian Palella, Albert Hajdaraj, Sores Agirman und Sören Saikowski bleiben dem Landesligisten ebenfalls treu. Für den neuen Coach Sajmir Zaimi ist es sehr hilfreich, dass ein großer Kern des Teams bestehen bleibt und die Mannschaft nach dem unglücklichen Nicht-Aufstieg nicht auseinanderbricht: "Darüber freue ich mich sehr", sagt der Coach.

Doch wirklich neu ist das für ihn nicht, verrät er. "Schon bei den ersten Gesprächen hat mir Spartenleiter Stefan Redler gesagt, dass sehr viele Spieler bleiben." Und genau das kündigte Redler auch schon vor einiger Zeit im Gespräch mit SPORTBUZZER an. Jetzt folgt also auch die offizielle Verkündung, im Training sind die Spieler ohnehin schon seit über einer Woche.

"Aber", so Zaimi über die Verlängerungen, "das heißt ja nicht, dass wir schon zufrieden sind. Wir befinden uns noch mit Spielern in Verhandlungen." Darunter seien zwei Talente, aber auch drei namhafte Landesliga-erfahrene Kicker, verrät Kästorfs Coach. Denn: "Es ist trotz der Verlängerungen nicht so, dass die Mannschaft in der Breite nichts verloren hat."