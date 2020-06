SSV Neuhaus holt Nils Baartz von den TTF Wolfsburg

Rückkehr in die Sporthalle naht: Warum einige Klubs so sehnlich darauf warten

Tischtennis: Dieser Nationaltrainer wird in der Bezirksoberliga Meister

Baartz (26) ist in der Region bekannt, hatte seine Karriere als Jugendlicher beim MTV Hattorf begonnen, spielte mit 14 in der Landesliga für den MTV Hattorf, später für den TSV Wolfsburg und die TTF Wolfsburg in Bezirksober- und Landesliga.