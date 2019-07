Last-Minute-Tor für Bielefeld: St. Pauli verpasst nach Wut-PK von Luhukay den Sieg

Trotz der schonungslosen Analyse von Trainer Jos Luhukay hat der FC St. Pauli sein erstes Saisonspiel in der 2. Bundesliga nicht verloren. Die Hamburger verpassten bei Arminia Bielefeld jedoch nach einer Abwehrschlacht spät den Sieg, mussten sich am Ende mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Luhukay bewies zwar ein glückliches Händchen, denn Debütant Christian Conteh aus der eigenen Jugend schoss in der 32. Minute Tor für die Gäste, seine Mannschaft konnte die Führung jedoch nicht über die Zeit bringen.

Bielefeld-Elfmeter nach Videobeweis wieder zurückgenommen

Der FC St. Pauli hat derzeit mit einer Verletzungsserie zu kämpfen. Bislang konnte der Verein auch nur vier Neuzugänge verpflichten und ist noch auf der Suche nach Verstärkungen. Die Hamburger begannen auch deshalb mit dem 19-jährigen Christian Conteh in der Startelf. Der pfeilschnelle Linksaußen, der zuvor durchaus Nervosität offenbart hatte, überlistete die Bielefelder Abwehr nach einer halben Stunde mit einem starken Sololauf und schoss nach einer Vorlage von Daehli das 1:0 für die insgesamt unterlegenen Hamburger. Die Bielefelder werden teilweise als Geheimfavorit auf den Aufstieg gehandelt.

Bielefeld spielte vor allem in der zweiten Hälfte nur auf das Tor der Gäste, kam jedoch nur selten so klar vor das Tor wie Reinhold Yabo, der kurz nach Wiederanpfiff die Latte traf. Kurios wurde es in der 72. Minute. Nach einem vermeintlichen Handspiel von St. Paulis Buballa hatte Schiedsrichter Dankert zum Elfmeterpunkt gezeigt. Fabian Klos stand schon zur Ausführung bereit, ehe der Referee die Entscheidung nach einem Videobeweis wieder zurücknahm - St. Pauli im Glück. "Er kriegt den Ball ganz klar an die Hand - ich habe gehört, dass mit der neuen Handregel alles klarer werden sollte, diesen Eindruck hatte ich heute natürlich nicht", sagte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus nach dem Spiel bei Sky.

Luhukay hatte am Sonntag eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben und den ganzen Verein scharf kritisiert. Trotzdem dachte er nach eigener Aussage nicht über einen Rücktritt nach. „Keine Sekunde“, sagte der Niederländer am Montagabend dem TV-Sender Sky kurz vor dem Spiel. „Ich habe mich für St. Pauli entschieden. Ich finde nach wie vor St. Pauli einen fantastischen Verein.“ Vor drei Jahren war Luhukay beim VfB Stuttgart nach etlichen Querelen und Kritik an Klub-Verantwortlichen nach nur wenigen Monaten von seinem Posten zurückgetreten.

Luhukay hatte mit Wut-PK in Hamburg für Aufsehen gesorgt

Am Sonntag äußerte sich der 55-Jährige in Hamburg pessimistisch über die Chancen des Kiezllubs für die neue Saison. „Alles über Platz neun wäre ein großer Erfolg!“, hatte er gesagt. Auch am Montag mahnte er an, dass zwischen Erwartungshaltung und Realität „weite Schritte, die man bewältigen muss“ lägen.

Luhukay sieht sich in seiner Einschätzung auf einer Linie mit Klubchef Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann. „Alles das, was ich gesagt habe, ist für unseren Präsidenten Oke Göttlich oder Andreas Bornemann, absolut bekannt“, sagte er.

