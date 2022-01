2. Liga kompakt: Werder springt auf Rang drei – St. Pauli wendet Blamage gegen Aue ab

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 3:0 (0:0) Werder Bremen rückt zum Start in das Zweitliga-Jahr 2022 mindestens bis zum Sonntagnachmittag auf den Relegationsplatz vor. Der Bundesliga-Absteiger gewann im heimischen Weserstadion gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:0 (0:0) und nutzte das Remis des Erzrivalen Hamburger SV bei Dynamo Dresden (1:1), um in der Tabelle einen Schritt in Richtung Aufstieg zu machen. Niclas Füllkrug erzielte den Führungstreffer für den SVW (69.) nach Vorarbeit von Marvin Ducksch. Beim 2:0 war Ducksch dann selbst als Torschütze erfolgreich (80.). Die Norddeutschen spielten die letzte halbe Stunde in Überzahl, weil Kristoffer Peterson nach einem Foul in der 58. einen Platzverweis kassierte. Das 3:0 (87.) legte erneut Ducksch für Sturmpartner Füllkrug auf. Anzeige

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 2:2 (1:1) Mit einem Remis in letzter Minute ist der FC St. Pauli einer peinlichen Heimniederlage gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue entgangen. Die Gäste aus Sachsen waren durch Ben Zolinski früh mit 1:0 in Führung gegangen (17.), doch Verteidiger Jakov Medic gelang für die Kiezkicker nach einer halben Stunde der Ausgleich (30.). In der zweiten Hälfte traf Nikola Trujic zur erneuten Führung für Aue (72.). Doch Etienne Amenyido erzielte in der Nachspielzeit (90.+3) das 2:2 für die Hamburger, die am Abend von Verfolger SV Darmstadt (20.30 gegen KSC) nun als Tabellenführer abgelöst werden können.