St. Pauli weiter im Aufwind: Marmoush und Kyereh vergrößern Braunschweigs Abstiegssorgen

Der FC St. Pauli bleibt in der 2. Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Im Nordduell gegen das abstiegsbedrohte und ersatzgeschwächte Eintracht Braunschweig gab es am Millerntor einen ungefährdeten 2:0 (2:0)-Heimsieg. Damit verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, für die Omar Marmoush (7.) und Daniel-Kofi Kyereh (14.) frühzeitig die Weichen auf den zehnten Saisonerfolg stellten, auf den achten Platz. Braunschweig, das coronabedingt unter anderem auf Cheftrainer Daniel Meyer verzichten musste (der von Co-Trainer Thomas Stickroth vertreten wurde), bleibt als Inhaber des Relegationsplatzes weiter akut abstiegsbedroht.

Von Braunschweig kam auch im zweiten Durchgang zu wenig, um Zählbares nach Niedersachsen mitzunehmen. Es dominierte St. Pauli, das durch Rodrigo Zalazar (48.), Burgstaller (52.) und Kyereh (54.) weiter Nachlässigkeiten im Torabschluss offenbarte. Spannend wurde es am Millerntor nicht mehr, auch wenn es bei einem blitzartigen Schlagabtausch in der 74. Minute auf beiden Seiten hätte klingeln können: Erst hielt Fejzic stark gegen den eingewechselten Lukas Daschner, dann vergab Nick Proschwitz nach einem schnellen Tempogegenstoß der Gäste, als er eine Hereingabe von Suleiman Abdullahi über das Tor schoss. Die beste Möglichkeit von Braunschweig hatte Patrick Kammerbauer, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit knapp rechts vorbei schoss. Insgesamt war das jedoch zu wenig, weshalb der Sieg der Hamburger in Ordnung ging.