St. Pauli-Coach Schultz verteidigt Trennung von Torhüter Himmelmann: "Beste Lösung"

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli hat die Trennung vom langjährigen Stammtorhüter Robin Himmelmann verteidigt. "Wir in der sportlichen Führung haben alle zusammen irgendwann entschieden, den Torwart auszutauschen und Robin schon in der Winterpause mitgeteilt, dass wir seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern", sagte der Coach des Hamburger Zweitligisten am Donnerstag zu der am Vortag erfolgten Vertragsauflösung. "Beide Seiten haben dann entschieden, dass dies (die Trennung) für alle die beste Lösung ist", fügte Schultz hinzu.

