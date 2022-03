2. Liga kompakt: St. Pauli lässt in Dresden Punkte liegen - Düsseldorf mit Remis nach Corona-Ausbruch

Dynamo Dresden - FC St. Pauli 1:1 (1:1) Der FC St. Pauli hat die zumindest vorübergehende Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Liga verpasst. Bei Dynamo Dresden kamen die Hamburger nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. St. Pauli klettert zwar vorerst auf Platz zwei, kann aber am Samstag noch von Werder Bremen überholt werden, das beim 1. FC Heidenheim antritt. Dresden bleibt dagegen im Tabellenkeller auf dem Relegationsrang. Anzeige

Die Dresdner hatten in einer attraktiven ersten Hälfte mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Folgerichtig gelang den Gastgebern auch der Führungstreffer durch Christoph Daferner (20.), der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Oliver Batista Meier eine Ablage von Tim Knipping zum 1:0 verwertete. Daferner hatte Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen, köpfte aber daneben (28.) und scheiterte einmal aus kurzer Distanz an St.-Pauli-Schlussmann Nikola Vasilj (35.). Den Hamburgern fehlte offensiv die zündende Idee, sie kamen aber dennoch noch vor dem Pausenpfiff zum 1:1-Ausgleich durch Simon Makienok (42.), der nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war. Im zweiten Durchgang erhöhte St. Pauli die Intensität, Daniel-Kofi Kyereh traf den Pfosten, nachdem Dynamo-Keeper Kevin Broll einen glänzenden Reflex gezeigt hatte (54.). Außenverteidiger Adam Dzwigala traf zudem die Latte (57.). Gegen Spielende gerieten die Angriffsbemühungen des Aufstiegskandidaten jedoch wieder ins Stocken, der eingewechselte Eric Smith traf abermals die Latte (84.) - viel Alu-Pech für die Hansestädter.

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:1) Erst am Samstagvormittag war die Entscheidung gefallen, dass Fortuna Düsseldorf trotz insgesamt 14 Corona-Ausfällen zu der Partie beim SC Paderborn antreten muss. Die personellen Rückschläge steckten die Düsseldorfer aber gut weg und erreichten immerhin ein 1:1 (1:0), nachdem sie bis in die Nachspielzeit hinein mit 1:0 vorn gelegen hatten. Die Gäste kletterten damit auf Rang elf, der SCP bleibt Achter. Die Fortuna war das aktivere und gefährlichere Team. Glück hatten die Gäste aus der NRW-Landeshauptstadt aber, dass Felix Platte nach Vorlage von Kai Pröger lediglich den Pfosten traf (24.). Zudem parierte Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier einen Foulelfmeter von Platte (39.). Jakub Piotrowski hatte SCP-Profi Ron Schallenberg im eigenen Strafraum zu Fall gebracht. Kurz vor der Pause war Florian Hartherz dann per Abstauber mit dem 1:0-Führungstor aus Fortuna-Sicht zur Stelle.