St.-Pauli-Boss Rettig stocksauer auf eigene Fans - Brych: "Habe so was selten erlebt"

Beim FC St. Pauli geriet der Frust über die klare Derby-Niederlage gegen den Hamburger SV (0:4) rasch in Vergessenheit. Bei den Verantwortlichen überwog der Zorn, nachdem einige Fans während der Partie immer wieder Pyrotechnik zündeten. Zuvor hatten Anhänger der Braun-Weißen den Mannschaftsbus des HSV bei der Ankunft am Stadion mit Flaschen beworfen. St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig ging mit den Übeltätern scharf ins Gericht und sprach von einer "tiefen Narbe, die einige dem Verein heute zugefügt haben".

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie gegen den HSV wegen des Einsatzes von Pyrotechnik auf beiden Seiten insgesamt viermal unterbrochen und die Mannschaften in der 82. Minute für fünf Minuten in die Kabinen geschickt. Vor allem Fans des FC St. Pauli setzten Pyrotechnik ein und schossen immer wieder auch Leuchtraketen auf das Spielfeld. "Das war ein heißes Derby, schon an der Grenze", sagte Brych nach dem Spiel bei Sky. "Ich habe so etwas selten erlebt. Es ist meine Aufgabe, alle Mittel auszuschöpfen. Wenn ich die Mannschaften in die Kabinen schicke, ist das die letzte Warnung und mein letztes Mittel."